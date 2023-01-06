Filistin yönetimi: İsrail hükümetine cevap vermek için tüm yasal önlemleri alacağız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine tepki göstererek, buna karşı tüm yasal önlemleri alacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine tepki göstererek, buna karşı tüm yasal önlemleri alacaklarını belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı binasında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin toplantısında konuşma yaptı.

Abbas, konuşmasında, "Mescid-i Aksa'yı basan İsrail hükümeti ve üyelerine cevap vermek için uluslararası meşruiyet tarafından sağlanan gerekli tüm yasal önlemleri alacağız. İster İsrail hükümeti isterse ABD hükümeti ile ilgili olsun, tüm konuları tartışacağız. Çünkü İsrail politikasının arkasında ABD yönetiminin olduğu sır değil." dedi.

Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ilan ettiği politikanın uygulanmasının başlangıcı olduğunu dile getiren Abbas, kendilerinin bu politikayı kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Ben-Gvir yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.