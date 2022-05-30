Filistin Yönetimi İsrail Başbakanı'nın Kudüs ile İlgili Sözlerini Reddetti - Haberler

RAMALLAH, 30 Mayıs (Xinhua) -- Filistin yönetimi Pazar günü İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Kudüs birleşik bir şehirdir" şeklindeki sözlerini reddetti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne basın açıklamasında, "Doğu Kudüs ve tüm kutsal mekanları, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk uyarınca Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır" dedi.

Sözcü Ebu Rudeyne, "İsrail, Filistin halkına ve topraklarına yönelik savaşını sürdürdüğü sürece bölgede güvenlik ve istikrar asla sağlanamayacak" dedi. Ebu Rudeyne, istikrarı ve ebedi barışı sağlamanın tek yolunun "esas olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurarak Filistin halkının meşru haklarını kazanmak" olduğunu da sözlerine ekledi. "İsrail'in açıklamaları Kudüs şehrinin işgaline asla meşruiyet kazandırmayacaktır" diyen Sözcü Ebu Rudeyne, ABD'den "İsrail'in ihlallerini ve çifte standart politikasını durdurmak" konusunda sorumluluk taşımasının istendiğini de sözlerine ekledi. İsrail basını Pazar günü, Başbakan Bennett'in İsrail'e ulaşmaya çalışırken ölen Etiyopyalı Yahudilerin anısına düzenlenen bir törende "Kudüs'ün sonsuza kadar birleşik bir şehir olarak kalacağı" sözünü verdiğini duyurmuştu. Bennett, "Kudüs Günü'nde yalnızca başkentimizin birliğini değil, aynı zamanda halkımızın birliğini de kutluyoruz" demişti.

Xinhua / Güncel