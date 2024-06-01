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Filistin Yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki Sınır Kapılarının Açılmasını İstiyor

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Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının açılması ve kendilerine devredilmesi çağrısında bulundu. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgeye yapılan yardımın düzenli ulaştırılmasına olanak tanıyan anlaşmalara uygun olarak sınır kapılarının Filistin ulusal yönetimine devredilmesi gerektiği vurgulandı.

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının açılması ve kendilerine devredilmesi çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgeye yapılan yardım ve tüm ihtiyaçların düzenli ulaştırılmasına olanak tanıyan 2005 tarihli sınır kapıları anlaşması dahil, imzalanan anlaşmalara uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının Filistin ulusal yönetimine devredilmesi ve açılması gerekliliği vurgulandı.

Açıklamada, Filistinlilerin yerinden edilmesinin önlenmesi, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşünün sağlanması, barınma, yardım, su, elektrik, sağlık ile eğitim gibi temel hizmetlerin sunulması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesi gerektiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'teki kutsallara ve Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiği yinelenen açıklamada, barış, güvenlik ve istikrarın ancak uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan, İsrail işgaline son veren; bağımsız, tam egemen Filistin Devleti'ni bünyesinde barındıran siyasi bir çözümle sağlanabileceğine dikkati çekil

Kaynak: AA / Güncel

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