Filistin Yönetimi, Batı Şeria'da 9 Filistinlinin Öldüğü Baskının Ardından İsrail ile Güvenlik Koordinasyonunu Durdurdu

RAMALLAH, 27 Ocak (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Perşembe günü, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dokuz Filistinlinin öldürülmesine yanıt olarak İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini duyurdu.

RAMALLAH, 27 Ocak (Xinhua) -- Filistin Yönetimi Perşembe günü, Batı Şeria'nın Cenin kentinde dokuz Filistinlinin öldürülmesine yanıt olarak İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı basın açıklamasında, "Halkımıza yönelik tekrarlanan saldırılar ve imzalanan anlaşmaların baltalanması üzerine, İsrail işgal hükümetiyle güvenlik koordinasyonunun an itibariyle artık yok hükmünde olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Karar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi, El Fetih Merkez Komitesi ve Filistin hükümetinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında düzenlenen acil toplantısı sonrasında geldi.

Perşembe günü erken saatlerde, İsrail ordusu güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu dokuz Filistinliyi öldürdü ve dördü ağır olmak üzere 16 kişiyi yaraladı.

Ebu Rudeyne, Filistinli gruplara "yerleşimcilerin yarattığı terör ve İsrail işgal güçleri karşısında Filistinlileri ve onların olanaklarını korumak için" barışçıl halk direnişlerini artırma çağrısı yaptı.

Filistin liderliği, tek taraflı önlemleri durdurmak için BM Şartı'nın VII. Bölümü uyarınca Filistin halkına uluslararası koruma için derhal BM Güvenlik Konseyi'ne başvurmaya karar verdi.

Sözcü ayrıca, Filistin liderliğinin "İsrail güçlerinin bugün Cenin'de gerçekleştirdiği katliamın dosyasını daha önce sunulan dosyalara" eklemek için acilen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gideceğini de sözlerine ekledi.

İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki güvenlik koordinasyonu, 1990'larda İsrail ile FKÖ arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları ile sağlandı. Filistin Yönetimi'nin kurulması da Oslo Anlaşmaları'nın bir sonucuydu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan rakamlara göre, 2022'de Batı Şeria'da 170'ten fazla ve bu yılın Ocak ayında en az 29 Filistinli öldürüldü. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre 2022, Filistinliler için 2006'dan bu yana en kanlı yıl oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in en sağcı hükümetinin geçen ay göreve başlamasından bu yana gerilim daha da arttı.