Filistin Yanlısı Gruplardan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Yakalama Talebi

İngiltere'de Filistin yanlısı gruplardan El-Aksa'nın Dostları, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

El-Aksa'nın Dostları Başkanı İsmail Patel, yaptığı yazılı açıklamada, Herzog hakkında, Gazze'deki sivillere karşı ayrım gözetmeden yapılan saldırıları teşvik etmek suçlamasıyla ceza davası süreci başlattıklarını belirtti.

Başsavcılık makamına, Herzog hakkında yakalama kararı çıkarılması için başvurduklarını bildiren Patel, "Başvuru ve suçlamalar, Herzog'un 12 ve 15 Ekim 2023'te yaptığı iki açıklamaya dayanıyor. Gazze'deki sivillere ve sivil yapılara yönelik ayrım göstermeyen saldırılarla ilgili bu açıklamaların bir kısmı, İsrail askeri yetkilileri tarafından da sık sık tekrarlandı." ifadelerini kullandı.

Patel, Herzog'un tüm Filistinlileri suçlayan açıklamalarını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İngiliz siyasetçiler, Filistinlileri savunmakta ve hukuka bağlılık konusunda başarısız oldular. Mahkemelerin artık İngiliz siyasetçilerin başarısız olduğu bir konuya müdahil olma fırsatı var. İngiliz kolluk güçlerinin Herzog'u yakalaması için başvuru yaptık. Ne kadar üst düzey olursa olsun her yöneticinin sivillere saldırı konusunda hesap vermesi gerekiyor. Bu tür büyük suçlarda Uluslararası Ceza Mahkemesinin de belirttiği gibi dokunulmazlık yoktur."

Herzog, 10-12 Eylül tarihlerinde İngiltere'de resmi temaslarda bulunacak.