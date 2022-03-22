Filistin, vergi kesintilerini durdurması için İsrail'e baskı uygulanması çağrısı yaptı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin hükümetine ait vergi fonu kesintilerini durdurması ve alıkoyduğu paraları serbest bırakması için İsrail'e ciddi uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye, Ramallah'taki makamında Dünya Bankası İcra Kurulu Başkanı Mirza Hasan başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Iştiyye, heyet ile Dünya Bankası'nın Filistin'e desteğini artırmanın yollarını ve kalkınma projelerini görüştü.

Görüşme sırasında Iştiyye, Filistin yönetiminin içinden geçmekte olduğu mali krizin durdurulmasına katkıda bulunacak uluslararası desteğin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Dünya Bankası'nın Filistin kurumlarının inşası ile kalkınma ve hayati projeleri destekleme çabalarını takdir eden Iştiyye, özellikle üniversite mezunları arasında işsizliğin azaltılmasına yönelik iş olanakları yaratılmasına katkıda bulunan projelerin desteklenmesine odaklanmanın önemine dikkati çekti.

Ekonomik ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, ufuk ve siyasi çözüm gerektirdiğini vurgulayan Iştiyye, Filistin hükümetine ait vergi fonu kesintilerini durdurması ve alıkoyduğu paraları serbest bırakması için İsrail'e ciddi uluslararası baskı yapılması talebinde bulundu.

Filistin yönetiminin "Filistinli tutuklular ile şehit ve yaralı ailelerine sağladığı ödenekler" gerekçe gösterilerek İsrail'in vergi fonlarının bir kısmını kesintiye uğratmaya devam etmesi nedeniyle Kasım 2021'de memur maaşlarının yüzde 75'i, Aralık 2021'de ise yüzde 80'i yatırılabilmişti.

İsrail, ayrıca Filistin yönetiminin elektrik şirketlerine olan borçlarıyla bağlantılı gerekçelerle İsrail hastaneleri lehine, topladığı Filistin vergilerinden aylık ortalama 30-33 milyon dolar tutarında kesintiye gidiyor.

Filistin Maliye Bakanlığı'na ait verilere göre, İsrail'in 2021'in ilk 10 ayında vergi fonlarından yaptığı kesintilerin toplamı 1 milyar şekel (yaklaşık 319 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Filistin vergi fonları; İsrail'den veya İsrail aracılığıyla Filistin pazarına ithal edilen mallara uygulanan vergi ve harçlar olarak biliniyor. İsrail Maliye Bakanlığı aylık yaklaşık 210 milyon dolara ulaşan bu vergileri yüzde 3'ü karşılığında tahsil ediyor.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetimi, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları Filistin hazinesine aktarıyor.