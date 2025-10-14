Filistin ve Yunanistan'dan Barış İçin Yeni Adımlar

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Filistin olarak kendilerine barış için verilen fırsatı değerlendirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve asıl amaçlarının Filistin'in özgürlüğüne kavuşması olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Şahin ile Atina'da bir araya geldi.

İki bakan, ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Şahin, "Zor zamanlarda geldik ama çekinceli bir iyimserlikle geldik. Bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bize bugün bir barış fırsatı veriliyor. Bize verilen bu fırsatın gerçekleşmesi için çabalamalıyız, aksi takdirde şiddet kısır döngüsüne devam ederiz ki şiddet döngüsü bize hiçbir fayda sağlamaz, zira şiddet şiddeti doğurur. Filistin tarafı olarak, (barış planında) birinci aşamadan ikinci aşamaya geçmek için elimizden geleni yapacağız. Zira günün sonunda asıl amacımız, özgürlüğümüze kavuşmaktır." ifadelerini kullandı.

Şu an Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret eden Şahin, öncelikli olarak insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu, daha sonra da Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Bugün umuyoruz ki; Filistin'in özgürlüğüne daha yakınız. Şu an belki öyle gözükmüyor olabilir ama kalben biliyoruz ki bu yolda ilerliyoruz. Filistin devletinin tanınması da bu yolda önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'de silahlar sustu ama yolumuz hala çok uzun"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ise Gazze'deki ateşkesin, çekinceli de olsa iyimserliğe imkan tanıdığını belirterek, dün imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın da tarihi değere sahip olduğunu ve diplomasinin gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Bölgede barış için tek yolun Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde iki devletli çözüm olduğunu vurgulayan Yerapetritis, bu yönde atılan ilk adımlardan birinin de esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım yapılması olduğunu dile getirdi.

Yerapetritis, Gazze'de uygulanacak barış planına Filistin halkının ve Filistinli yetkililerin dahil olmasının gerekli olduğunun altını çizerek, "Gazze'de silahlar sustu ama yolumuz hala çok uzun." dedi.

Yunanistan'ın Filistin halkına insani yardım sağlamak için oluşturulacak inisiyatiflere katılmaya hazır olduğuna işaret eden Yerapetritis, ateşkesin de insani yardım sağlanmasını kolaylaştırdığını kaydetti.