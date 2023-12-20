Anadolu Ajansının (AA) ortağı olduğu 'İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi' tarafından 'Filistin ve Uluslararası Medya' paneli düzenlendi. Panelde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Filistin ve Hamas'a karşı uluslararası medyanın yaklaşımı ele alındı.

Anadolu Ajansının (AA) ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi" tarafından "Filistin ve Uluslararası Medya" paneli düzenlendi.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin'in yaptığı panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, TRT World Koordinatörü Bora Bayraktar ve gazeteci Meryem İlayda Atlas, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Filistin ve Hamas'a karşı uluslararası medyanın yaklaşımını anlattı.

Konuşmasına İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anarak başlayan Oruç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anadolu Ajansı ve TRT'ye, Gazze'ye ilişkin yayınları nedeniyle şükran duyduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa medyasını yakından takip ettiğini belirten Oruç, "7 Ekim'den bu yana söylem olarak, söylem üstünlüğü anlamında tamamen İsrail yanlısı bir tutum takınarak İsrail'in adeta çizgi çerçevesinin dışına çıkmadılar." dedi.

Oruç, şunları ifade etti:

"Gazetelere, haber bültenlerine baktığımız zaman soykırımın en önemli aparatı oldu. Yani soykırıma soykırım demedi. Ne mutlu ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önümüze koyduğu bir perspektifle, Türk basını, Türk gençliği, Türk insanı olarak hakikati savunmaya cesaretimiz var."

Bayraktar da söylemin eylemi belirlediğini dile getirerek, "İsrail bunu bize kabul ettirmek istiyor. Bunu dayatmak istiyor. Bunun kendine göre haklı gerekçeleri olduğundan hareketle bizim buna razı olmamızı istiyor. Eğer siz buna meydan okumazsanız, 'Hayır kardeşim sen şu an cinayet işliyorsun. Sen hastane bombalıyorsun. Sen mescit ve kilise bombalıyorsun. Çocukları katlediyorsun.' Bunu söylediğin zaman o söyleme karşı çıkıyorsunuz." diye konuştu.

Bayraktar, "Dolayısıyla o söylemin yenmesi durumunda, eğer bizim söylediğimiz söylem kazanırsa sahada da eylemde de yine siz kazanacaksınız. Dolayısıyla uluslararası medyanın kurgusu, bu sömürü düzenini, sömürgecilik düzeninin devamını sürdürmek üzere kurgulanmıştır ve o akışın devamı üzerine hareket etmektedir. Şimdi buna artık meydan okunuyor. Yani TRT World için ve Anadolu Ajansının, diğer İngilizce yayın yapan kurumlar için Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir vizyon koyduğu için teşekkür etmemiz gerekiyor."

Gazeteci Meryem İlayda Atlas da bebekler ve kadınların sadece Gazze'de ölmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Batı Şeria'da, Ramallah'ta, El-Halil'de de durum çok farklı değil. Her an bir İsrail kurşununa hedef olabilirsiniz. Mesela sebze taşıyan bir tır, keyfi olarak bir hafta bekletilebilir. Korkunç bir ortam. Dolayısıyla sanki Filistin'in diğer yerlerinde hayat normal, Gazze abluka altındaymış gibi algılamamak gerekir."