Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin Vize İptalini Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmayı planlayan Filistin heyetinin vizesini iptal etmesini ele aldı.

Resmi Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh sürpriz bir ziyaret kapsamında Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede Şeyh, "Suudi Arabistan'ın kararlı tutumu ve Filistin halkını her düzeyde destekleme çabaları" için teşekkürlerini dile getirdi.

İki taraf, Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra ABD'nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini ve Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması yollarını görüştü.

Ayrıca görüşmede işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tehlikeli durum, Yahudi yerleşim faaliyetleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemleri ele alındı.

Taraflar, önceliğin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması, yardımların ulaştırılması, Gazze'nin Filistin Devleti'nin sorumluluğunda Batı Şeria'ya bağlanması, İsrail'in tamamen çekilmesi ve yeniden inşa sürecinin başlatılması olduğunu vurguladı.

Ayrıca, mevcut zorluklarla mücadele etmek ve işgali sona erdirerek bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Arap ve uluslararası çabaları güçlendirmek için Filistin ile Suudi Arabistan arasında yakın koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi.

Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok Batılı ülke, daha önce BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıma niyetini açıklamıştı.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'nin bu kararı Filistin tarafında tepki toplamıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerini vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.