Filistin ve Mısır Yetkilileri Gazze'deki Savaşın Sona Ermesi için Görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Gazze'deki savaşın sona ermesi için uluslararası alanda yürütülen çabaları değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Şeyh telefonda görüştü.

Gazze'deki savaşın sona ermesi için yürütülen çalışmalardaki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Şeyh, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının oluşturduğu pozitif ivmenin, 2 yıldır Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmaya kanalize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise Gazze konusunda önceliğin savaşın sonlanması ve Filistin halkının topraklarından sürülmemesi olduğunu dile getirdi.

Mısır'ın, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etme planına karşı olduğunu yineleyen Abdulati, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bütünlüğünü koruma ve Gazze'nin yeniden imarının öncelikli olduğunu aktardı.

Abdulati, uluslararası çalışmaların, Gazze'deki savaşı sonlandırması, Filistin halkının çilesini sona erdirmesi ve insani yardım akışını artırması temennisinde bulundu.