Filistin ve Mısır'dan Gazze Yeniden İmarı Konferansı Hazırlıkları

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze'nin yeniden imarı için kasım ayında yapılacak konferansın hazırlıklarını değerlendirdi ve uluslararası fonun sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır Dışişleri Başkanı Bedr Abdulati ile kasım ayında yapılması planlanan Gazze'nin yeniden imarı konulu konferansın hazırlıklarını değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeyh ve Abdulati, telefonda görüştü.

Görüşmede, Filistin'deki gelişmelerin yanı sıra Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı hazırlıkları ele alındı.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'de sürdürdüğü soykırımda meydana gelen yıkım göz önüne alındığında yeniden imar için gerekli uluslararası fonun sağlanmasının önemine işaret edildi.

Abdulati görüşmede, Filistinli gruplar arasında ulusal birliğin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesine desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Mısır'ın daveti üzerine 23-24 Ekim tarihlerinde Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar ve siyasi güçler dün ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nin yönetiminin "Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine" devredilmesi konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
