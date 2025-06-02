Filistin ve Lüksemburg Başbakanlarından Gazze için Uluslararası Çağrı

Filistin ve Lüksemburg Başbakanlarından Gazze için Uluslararası Çağrı
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Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve uluslararası ateşkes çağrısını ele aldı. İkili, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, Filistin'e yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve ateşkes için ciddi bir uluslararası çağrı yapılması yönündeki çabaları ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mustafa ile Frieden telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkes sağlanması için ciddi bir uluslararası çağrı yapılması yönündeki çabaların artırılması ele alındı.

İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te yürüttüğü saldırıları da görüşen ikili, İsrail'in "kıtlığı" silah olarak kullandığı ve Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, Lüksemburg'u Filistin devletini tanımaya ve özellikle bu ay New York'ta düzenlenecek Uluslararası Barış Konferansı öncesinde Filistin'i tanıyan ülkelerin izinden gitmeye çağırdı.

Mustafa, Lüksemburg'a New York'taki konferansı desteklemesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar atarak konferansın başarısına katkıda bulunması çağrısı yaptı.

Lüksemburg Başbakanı Frieden de "Tek çözüm, iki devletli çözümdür; herkesin bu çözümün uygulanması ve korunması yönünde harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Frieden, "Filistin halkının vazgeçilmez haklarını desteklediğini" ifade etti.

Suudi Arabistan ve Fransa'nın eş başkanlığında 17-20 Haziran tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde "iki devletli çözüme" yönelik üst düzey uluslararası konferans düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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