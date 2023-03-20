Filistin ve İsrail Gerilimi Azaltma, Barış ve İstikrarı İlerletme Konusunda Uzlaştı

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Filistin Ulusal Yönetimi ve İsrail, Pazar günü hem Filistinliler hem de İsrailliler için güvenlik, istikrar ve barışı ilerletme konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etti.

KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Filistin Ulusal Yönetimi ve İsrail, Pazar günü hem Filistinliler hem de İsrailliler için güvenlik, istikrar ve barışı ilerletme konusundaki taahhütlerini yeniden teyit etti.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Şarm El-Şeyh'te düzenlenen ve iki tarafın yanı sıra Mısır, Ürdün ve ABD'li yetkililerin katıldığı toplantının ardından bir bildiri yayımlandı. Bildiriye göre, taraflar sahada gerilimin azaltılması, daha fazla şiddetin önlenmesi, güven arttırıcı önlemlerin alınması ve çözüm bekleyen konuların doğrudan diyalog yoluyla çözülmesi gerekliliğini kabul etti.

İsrail ve Filistin Ulusal Yönetimi ayrıca, 3-6 ay boyunca tek taraflı önlemlerin sona erdirilmesi için derhal çalışmaya hazır olduklarını belirterek bu yöndeki taahhütlerini bir kez daha teyit etti.

Bildiriye göre İsrail dört ay boyunca yeni yerleşim birimlerine yönelik görüşmeleri durduracak ve altı ay boyunca herhangi bir ileri karakola izin vermeyecek.

Bildiride iki taraf, Filistin Ulusal Yönetimi'nin mevcut anlaşmalar uyarınca Batı Şeria'nın A Bölgesi'nde güvenlik sorumluluklarını yerine getirme konusundaki yasal hakkı başta olmak üzere, aralarındaki tüm önceki anlaşmalara olan sarsılmaz bağlılıklarını ve bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışacaklarını da teyit etti.

Taraflar şiddet, kışkırtma, tahrik edici beyan ve eylemleri engellemek ve bunlara karşı koymak üzere bir mekanizma geliştirme konusunda da mutabık kaldı.

Kudüs'teki kutsal mekanlarda tarihi statükonun hem sözde hem de uygulamada sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını yineleyen taraflar, Ürdün Haşimi Vesayeti'nin önemini bir kez daha teyit etti.

İsrail ve Filistin tarafları, bu yıl Paskalya ve Hamursuz Bayramı ile aynı döneme denk gelen Ramazan ayı boyunca bu mekanların kutsallığını bozacak her türlü eylemi engellemek için proaktif tedbirler almaları gerektiğinin altını çizdi.