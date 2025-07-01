Filistin ve Avusturya'dan Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

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Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Gazze'deki saldırıların durdurulması için görüşme gerçekleştirdi. Ağabekyan, uluslararası dayanışma çağrısı yaparak acil ve koşulsuz ateşkes talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Avusturya Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik çabalar ile Filistin'deki son siyasi ve saha gelişmelerini değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ağabekyan ile Reisinger görüşmesinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gerçekleştiği belirtildi.

Ağabekyan, Reisinger'in ziyaretinin, Gazze'deki saldırıların şiddetlendiği ve Batı Şeria'da İsrail ordusu ile yerleşimcilerin saldırılarının arttığı, Filistin halkının "benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşadığı" kritik bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Uluslararası ortaklardan, yaşanan felakete son verilmesi yönünde dayanışma içinde olmalarını beklediklerini ifade eden Ağabekyan, Gazze'de "canlı yayınlarla tüm dünyanın gözleri önünde sivillere karşı açlığın bir savaş silahı olarak kullanıldığı", nüfusun zorla yerinden edilmesini amaçlayan sistematik yıkımın sürdüğü bir dönemde "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulundu.

Ağabekyan, İsrail'in kontrolünde faaliyet gösteren ve yardım dağıtımında ciddi ihlallerle gündeme gelen sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na karşı uyarıda bulunarak, bunun insani yardım arayan siviller için ölümcül bir tuzağa ve toplu cezalandırma aracına dönüştüğünü belirtti.

Özellikle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Ağabekyan, UNRWA'nın gerekli altyapıya, uzmanlığa, meşruiyete ve halk nezdinde güvene sahip olduğunu söyledi.

Ağabekyan, UNRWA'ya yönelik girişimlerin Gazzelilerin yaşamını doğrudan tehdit ettiğine dikkati çekerek, Gazze'de yaşananları "uluslararası insancıl hukukun ve insan onurunun en temel ilkelerinin açık bir ihlali" olarak tanımladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan ihlallerine de dikkat çekerek, sahadaki durumun "tehlikeli boyutlara ulaştığını" vurgulayan Ağabekyan, İsrail'in alıkoyduğu Filistin vergi gelirlerinin koşulsuz şekilde serbest bırakılması için Avusturya'nın desteğini istedi ve İsrail'e baskı yapılması çağrısı yaptı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ise Gazze'deki insani krize ilişkin derin endişe duyduklarını dile getirerek, Filistinli sivillerin acılarının son bulması ve kesintisiz insani yardım ulaştırılması için acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Reisinger, Filistinlilerin Gazze ya da başka herhangi bir yerden zorla yerlerinden edilmesine karşı olduklarını belirterek, bunun "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırılarda, büyük çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 190 binden fazla Filistinlinin ölümüne veya yaralanmasına, 11 binden fazlasının kaybolmasına ve yüz binlercesinin yerinden edilmesine neden oldu.

Gazze'deki saldırılara paralel olarak İsrail ordusu ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Filistin kaynaklarına göre, bu süreçte en az 988 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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