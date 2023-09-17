Filistin, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini duyurdu

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini belirtti.

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Rula Muaya, UNESCO'nun Eriha Antik Kenti'ni (Telle es-Sultan) Dünya Mirası Listesi'ne dahil ettiğini belirtti.

UNESCO'ya bağlı Dünya Mirası Komitesi'nin yaptığı oylamada Eriha Antik Kenti'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi yönünde sonuç çıkmasının ardından Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Muaya konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eriha Antik Kenti'nin insanın yerleşik hayata geçişinde ilk başarılı model olduğunu kaydeden Muaya, alanın 10 bin yıl öncesine kadar uzanan Neolitik çağda kurulmuş en eski müstahkem tarım kasabası olduğunu aktardı.

Muaya ayrıca, Eriha Antik Kenti'nin Filistin'de Dünya Mirası Listesi'ne giren 5. tarihi eser olduğu bilgisini verdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, son derece önemli ve Filistin halkının asalet ve tarihinin kanıtıdır. Filistin Devleti bu eşsiz alanı korumaya devam edecek." ifadelerini kullandı.