Filistin: Uluslararası taraflar nüfuzlarını İsrail'i korumak için kullanıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı uluslararası taraflarca korunduğunu söyledi.

Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu'nda konuştu.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Maliki, pek çok uluslararası tarafın siyasi nüfuzlarını Filistinlileri adalet arayışından uzaklaştırmak ve İsrail'i hesap verebilirlikten korumak için kullandığını ifade etti.

İsrail'in su ve gıda gibi temel haklarını engelleyerek onlarca Filistinli tutukluyu cezalandırma, işgal altındaki topraklarda Yahudi yerleşim birimlerini genişletme gibi uygulamalarına işaret eden Maliki, İsrail'in ceza almamakla beraber suç işlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını dile getirdi.

Filistinli Bakan, sonuncusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçlerinin desteği ve korumasıyla gerçekleştirdiği "sistematik terör" olmak üzere İsrail'in birbirini izleyen suçlar işlediğini ifade etti.

İsrail'in bu suçları işlemeyi durdurmasının ve suçlarından dolayı cezalandırılmasının vaktinin geldiğini söyleyen Maliki, uluslararası toplumun baskıcı güce karşı koyması ve Filistin halkıyla gerçek bir dayanışma göstermesi gerektiğini belirtti.

Cenevre'de bugün başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu 4 Nisan'da sona erecek.

İsrail ordusunun 11 Filistinliyi öldürdüğü Nablus baskını

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, haklarında yakalama emri olan üç silahlı Filistinliye operasyon düzenlediğini savunmuştu.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde pazar günü iki Yahudi yerleşimcinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından da yüzlerce fanatik Yahudi, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara'ya gelerek Filistinlilere karşı toplu intikam saldırıları düzenlemişti. Yerleşimciler, beldede onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı.