Filistin Ulusal Konseyi'nden İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Çağrılarına Tepki

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak çağrılarının saldırganca bir yaklaşım ve bunu uluslararası hukuka yönelik açık bir ihlal olarak değerlendirdi.

Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çağrıların oldukça tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti.

Batı Şeria'yı ilhak çağrılarının saldırganca bir yaklaşım olduğunu ifade eden Fettuh, "Söz konusu açıklamalar, uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Arap dünyasından başlatılan barış girişimlerine karşı açık bir ihlal oluşturmakta olup, bölgede istikrar ve barışın gerçekleşmesi için var olan herhangi bir fırsatı yok etmeyi sistematik olarak hedefleyen bir tırmanış anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gelişme ve çağrıları, İsrail hükümetinin içinde bulunduğu "politik krizlerin" sonucu ve dışa aktarılma çabası şeklinde yorumlayan Fettuh, "Bu politikalar Filistin varlığını yok etmede ya da ulusal kimliğinin silinmesi hedeflerinde katiyen başarılı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Fettuh, uluslararası topluma, İsrail'in "bu tehlikeli yönelişini engelleyecek" icraatları yerine getirebileceği tavrı göstermeleri çağrısında bulundu.

İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planlarına hız verdi

İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki insanlık felaketi her geçen gün derinleşirken, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 4 milyon Filistinli de 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in işgal uygulamalarıyla zorlu günler geçiriyor.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi, buralarda yeni yerleşim yerleri inşa edeceğini açıklamasının yanı sıra, Batı Şeria'da yaşayan fanatik Yahudiler de İsrail ordusunun gözetiminde Filistin beldelerine saldırılarına hız verdi.

Filistin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırması sonucu en az bin Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Batı Şeria'da 2025'in ilk altı ayında 740 yani ortalama günde 3 defa Yahudi yerleşimci saldırısı kaydettiğini açıklayan BM, İsrail'in Filistinlilere ait Batı Şeria'da yılbaşından itibaren 149'u ev 741 yapıyı, işgal altındaki Doğu Kudüs'teyse 90'dan fazla evi yıktığını açıkladı

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar karşısında işsizlik yüzde 13'ten yüzde 35'e çıkmış durumda.

Yahudi üstünlükçü, Filistinlilere yönelik baskı politikaları ve Batı Şeria'da toprak gasbını savunan aşırı sağcıların kritik görevler üstlendiği Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti, özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra Batı Şeria'yı "ilhak etmek istediğini" sıkça açıklıyor.

İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'de ele geçirmesi uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistin topraklarını gasbederek burada Yahudi yerleşim yerleri kurması ve kendi vatandaşlarını buraya "yerleşimci" olarak nakletmesi uzmanlara göre savaş suçu sayılıyor.

Filistin makamlarının açıkladığı rakamlara göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 700 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.