Filistin: Türkiye, Silvan yazıtının İsrail'e verileceği haberlerinin asılsız olduğunu teyit etti - Haberler

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Filistin: Türkiye, Silvan yazıtının İsrail'e verileceği haberlerinin asılsız olduğunu teyit etti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Filistin: Türkiye, Silvan yazıtının İsrail'e verileceği haberlerinin asılsız olduğunu teyit etti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul'a getirilen antik bir yazıtın İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunun Türkiye tarafından kendilerine bildirildiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Osmanlı döneminde Doğu Kudüs'te bulunarak İstanbul'a getirilen antik bir yazıtın İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunun Türkiye tarafından kendilerine bildirildiğini söyledi.

Iştiyye, Ramallah'ta gerçekleştirilen haftalık kabine toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin Başbakanı, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği yönündeki asılsız iddialara da değindi.

Iştiyye, "İsrail basınında Silvan yazıtıyla ilgili çıkan haberler ışığında, ( Filistin ) Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin temasa geçtiği Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, bu haberi yalanladı ve asılsız olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı, şunları kaydetti:

"(Türk) Bakan, Filistin'de 1880'de Osmanlı hakimiyeti döneminde Kudüs'te bulunan yazıtın halen İstanbul (Arkeoloji) Müzelerinde olduğunu teyit etti."

Ne olmuştu?

Times of Israel haber sitesinde ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan ve en önemli antik İbranice yazıtlardan biri olarak bilinen Türkiye'ye ait "Siloam yazıtının" (Silvan yazıtı) İsrail'e verileceği iddia edilmişti.

Ancak AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre böyle bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkmıştı.

Yazıtın 1880'de bulunduğu yer olan Doğu Kudüs'ün o dönem Osmanlı toprağı, şimdi ise Filistin devletinin parçası olduğunu belirten diplomatik kaynaklar, söz konusu tarihi eserin İsrail'e verileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tel Aviv yönetimi bu yazıtı daha önce de birçok kez Türkiye'den istedi ancak her seferinde ret cevabı aldı.???????

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Filistin, İstanbul, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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