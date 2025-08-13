Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sene başından beri 10 Filistinliyi öldürdü

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Duma beldesinde, 35 yaşındaki Halil Rıza Devabişe'nin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından silahla vurularak öldürülmesi kınandı.

Devabişe'nin öldürülmesinin "kasten işlenmiş tam anlamıyla bir infaz suçu" olduğu belirtilen açıklamada, "Yerleşimci teröründe ve onların işlediği suçlarda yaşanan tırmanışı, Filistinlileri öldürmeyi amaçlayan gerçek mermilerin kullanılmasını son derece tehlikeli görüyoruz. Bu sene başından bu yana yerleşimcilerin kurşunlarıyla şehit edilenlerin sayısı 10'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

"Soykırım, zorla göç ettirme, ilhak ve yerleşimci terörünü" ülkeler ve Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili organlarıyla takip ettiklerini belirten Bakanlık, İsrail'e karşı caydırıcı uluslararası yaptırımlar uygulanmasını, "yerleşimci milislerin" dağıtılmasını ve onlara sağlanan korumanın kaldırılmasını talep etti.

Filistinliler; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak Batı Şeria'nın ilhakına zemin hazırlamaya çalıştığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.