Batı Şeria'da Mezarlık ve Anıta Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki mezarlığa birkaç gün arayla yeniden saldırarak mezar taşlarını kırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beytüllahim'in doğusunda bulunan Kisan ve Reşayide köylerine ait mezarlığa 5 gün arayla yeniden saldırdı. İsrailli saldırganlar, 5 mezarın taşlarını kırdı.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin daha önce de mezarlıkta defin işlemlerini engellemeye çalıştığını, Reşayide köyünden bir çocuğun cenazesinin defnedilmesinin girişiminde bulunulduğunu ancak köylülerin buna izin vermediğini aktardı.

Haberde, fanatik İsraillilerin daha önce de benzer saldırılarına hedef olan mezarlığın, iki köyün yaklaşık 3 kilometre doğusunda yer aldığı ve içerisinde 2 binden fazla mezar, 3 su kuyusu ve bir mescidin bulunduğu belirtildi.

Mesafir Yatta'daki şehit anıtına saldırı

Öte yandan WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde bulunan Şehit Süleyman el-Hezelin Anıtı'na saldırdı.

Yerel kaynaklar, İsrailli saldırganların, Ummu'l Hayr bölgesindeki anıtı beşinci kez tahrip ettiğini ve çevresine dikilen ağaçlara da zarar verdiğini belirtti.

Söz konusu anıtın, İsrail askerlerinin yaklaşık 5 yıl önce araçla çarpması sonucu hayatını kaybeden Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mesafir Yatta'daki Ummu'l Hayr köyünün "bilge dedesi" Süleyman el-Hezelin için dikildiği ifade ediliyor.