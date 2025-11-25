Filistin Temsilcisi Mansur: İsrail Gazze'de Her Gün İki Çocuğu Öldürüyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, ateşkesten bu yana İsrail'in Gazze'de her gün 2 çocuğu öldürdüğünü belirtti.

Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin meselesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Mansur konuşmasında, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana (10 Ekim) her gün 1000 kişinin ölmesi ya da yaralanmasını, her gün 2 çocuğun ölmesini, soykırımdan sağ çıkanların her gün ölümden ve acıdan kaçışını, yerinden edilmiş ailelerin sular altında kalan çadırlarda kışı geçirmesini hiçbir şey haklı gösteremez." dedi.

İsrail'in Filistinlilerin "yaşamaya, özgürlüğe ve barışa" doğru ilerleyişini kasıtlı olarak engellemeye çalıştığını belirten Mansur, ABD yönetiminin, ateşkesin bozulmasını engellemek için müdahalede bulunması, garantör devletlerin de bir sonraki adıma odaklanacak yerde peş peşe gelen krizlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin, İsrail'in "zorla göç, işgali sürdürme ve ateşkesin bozulması için çalışma" niyetini bilmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul ettiğini dile getiren Mansur, "İsrail'in yardım girişlerini geciktirerek, saldırılara yeniden başlayarak ve Sarı Hat üzerinden Gazze'deki işgali derinleştirerek" ateşkesi bozma hedefini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

Mansur, İsrail askerleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırıları, zorla göç, yerli halkı topraklarından söküp atma ve toprakların sömürgeleştirilmesi politikasına dur denmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna da değinen Mansur, BMGK'nın, her çeşit işkenceye maruz kalan tutuklu binlerce Filistinlinin durumuna ilgi göstermemesinin de hiçbir açıklamasının olmadığını kaydetti.

Mansur, Sde Teiman Hapishanesi'ndeki İsrailli gardiyanların Filistinli bir mahkuma tecavüz ettiğini gösteren bir video sızdırıldığında, "tecavüz olayı değil videonun sızdırılmasının" İsrail'de skandal olduğunu hatta gardiyanları "kahraman" olarak görenler olduğunu ifade etti.

Son 2 yılda İsrail hapishanelerinde 100 Filistinlinin öldüğünü hatırlatan Mansur, "Öldürüldüler ya da açlık ve tıbbi ihmalle ölüme terk edildiler." ifadesini kullandı.