Filistin Temsilcisi Mansur'dan ABD'nin Veto Gereksinimine Eleştiri

Filistin Temsilcisi Mansur'dan ABD'nin Veto Gereksinimine Eleştiri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik tasarının ABD tarafından veto edilmesini eleştirerek, insani krizin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik karar tasarısının, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmesini eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze tasarısını görüşmek üzere düzenlediği oturumda konuşan Mansur, tasarının Gazze'deki "korkunç insani duruma son vermeyi" ve "soykırımı durdurmayı" hedeflediğini söyledi.

Gazze'deki ağır insani krizin sona erdirilmesinin, süren saldırıların durdurulmasının ve esir ile tutukluların serbest bırakılmasının, karar taslağının temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Mansur, ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik "kitlesel öldürme, zorla yerinden etme ve toprak gasbı" planlarını hayata geçirme fırsatı bulamadan Gazze'den çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı.

Mansur, "İnsanlık, hukuk ve ahlak tarafından dikte edilen bu asgari taleplerin oy birliğiyle destek bulması umulurdu ancak ne yazık ki veto ile karşı karşıya kaldı." dedi.

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedilmişti.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesine ilişkin, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

Ülkede kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Garlin nakit alamadı, sahneye çıkmadı

Komedi gecesi hüsranla sona erdi! Ünlü isim sahneye çıkmadı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a tepki

Eski dostlar düşman oldu! Musk'tan Trump'a sert tepki
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.