Filistin Temsilcisi Mansur'dan ABD'nin Veto Gereksinimine Eleştiri

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik karar tasarısının, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmesini eleştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze tasarısını görüşmek üzere düzenlediği oturumda konuşan Mansur, tasarının Gazze'deki "korkunç insani duruma son vermeyi" ve "soykırımı durdurmayı" hedeflediğini söyledi.

Gazze'deki ağır insani krizin sona erdirilmesinin, süren saldırıların durdurulmasının ve esir ile tutukluların serbest bırakılmasının, karar taslağının temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Mansur, ayrıca İsrail'in Filistin halkına yönelik "kitlesel öldürme, zorla yerinden etme ve toprak gasbı" planlarını hayata geçirme fırsatı bulamadan Gazze'den çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı.

Mansur, "İnsanlık, hukuk ve ahlak tarafından dikte edilen bu asgari taleplerin oy birliğiyle destek bulması umulurdu ancak ne yazık ki veto ile karşı karşıya kaldı." dedi.

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedilmişti.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesine ilişkin, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." ifadesini kullanmıştı.