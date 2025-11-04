Haberler

Filistin Temalı Filmler Boğaziçi Film Festivali'nde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin ile ilgili yapımlar, 13. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 7-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve 'Palestine 36' gibi önemli filmler izleyiciyle buluşacak.

Filistin ile ilgili yapımlar, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim ortağı olduğu "13. Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle buluşacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen festival, 7-17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Annemarie Jacir'in yönettiği, "Palestine 36" festivalin açılış filmi olarak gösterilecek. Dünya prömiyerini yaptığı 50. Toronto Film Festivali'nde büyük ilgi gören yapım, 8 ve 13 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

TRT ortak yapımı film, Filistin'in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri'nde yarıştı. Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alan filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

"All That's Left of You"

Filistin özel seçkisinde yer alan, yönetmenliğini Cherien Dabis'in üstlendiği "All That's Left of You" (Senden Geriye Kalan), 8 Kasım'da Cinema Pink'te, 13 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan film, Filistinli bir gencin Batı Şeria'da protestoya karıştıktan sonra ailesiyle yaşadığı mücadeleyi anlatıyor.

Filmin senaryosunu Cherien Dabis kaleme aldı. Filmde Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Mohammad Bakri, Maria Zreik ve Muhammad Abed Elrahman rol alıyor.

"The Voice of Hind Rajab"

Kaouther Ben Hania imzalı, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde 9 ödül alan "The Voice of Hind Rajab" (Hind Rajab'ın Sesi), İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb'in hikayesine odaklanıyor.

Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım, 11 ve 14 Kasım'da Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

"With Hasan in Gaza"

Locarno Film Festivali'nde sunulan "With Hasan in Gaza" (Hasan'la Gazze'de) filminin yönetmenliğini Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari üstlendi.

Belgesel, Aljafari'nin 2001'de Gazze'de çektiği ve yıllar sonra yeniden keşfettiği görüntülerden oluşuyor. Yönetmen, Hasan adlı rehberle Gazze'yi kuzeyden güneye gezerken, gündelik yaşamın içinde savaşın gölgesini, yıkım ve direnişin iç içe geçmiş halini şiirsel bir dille anlatıyor.

Yapım, 8 Kasım'da Cinema Pink'te, 12 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek.

"Yalla Parkour"

Areeb Zuaiter'in yönetmen koltuğuna oturduğu "Yalla Parkour" (Yallah Parkur) belgeseli, Zuaiter'in çocukken ailesiyle ziyaret ettiği ve hafızasında "ev hissi" oluşturan Gazze Şeridi'ne dair uzun süreli uzaklığının ardından, internette keşfettiği parkur videosu üzerinden günün birinde yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor.

Zuaiter filmde, Gazzeli parkur sporcusu Ahmed Matar ile Gazze'deki harap sokakları, bina kalıntılarını ve gençlerin içinde bulunduğu koşulları keşfe çıkıyor.

Film, 8 ve 10 Kasım'da AKM Yeşilçam Sineması'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Sergen Yalçın ilk dönemini mumla arıyor

İlk dönemini mumla arıyor
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.