Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim...
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi
Kaynak: AA / Güncel