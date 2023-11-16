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Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim...

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Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Gazze Güncel Haberler

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