Filistin Tarım Bakanı'ndan İsrail'in Gazze'deki Tarım Yıkımı Açıklaması

Filistin Tarım Bakanı Rızk Selimiyye, İsrail'in iki yıl içinde yürüttüğü soykırım sırasında Gazze Şeridi'ndeki tarım kapasitesinin yüzde 90'ınını yok ettiğini söyledi.

Bakan Selimiyye, Ramallah'taki Tarım Bakanlığı'nda "Zeytin hasadını korumak" amaçlı düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Selimiyye, İsrail'in bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 353'ten fazla çiftçiye çeşitli şekillerde zarar verdiğini kaydetti.

Filistin'deki tarım sektörünün benzersiz meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını ve nitelikli dönüşümlere tanık olduğunu belirten Selimiyye, İsrail işgal güçleri tarafından suyun, insanın ve kimliğin sürdürülebilir tarım kalkınmasına engel olacak bir şekilde uygulanan ihlaller sebebiyle sistematik şekilde saldırılara maruz kaldığını vurguladı.

Filistin Tarım Bakanı Selimiyye, şunları söyledi:

"Gazze Şeridi'ndeki savaş, sulama kuyuları, seralar ve tarım tesisleri de dahil olmak üzere tarımsal kaynakların ve kapasitelerin yüzde 90'ını aşarak büyük bir yıkıma yol açtı. İsrail, Batı Şeria'da toprakların yüzde 60'ından fazlasını kontrol ediyor ve arazi kullanımına yönelik kalkınma, ıslah, rehabilitasyon ve genişletme projelerinin uygulanmasını engelliyor."

İsrail'in kontrolündeki toprakların kullanılmasının mümkün olmadığının altını çizen Selimiyye, "Şayet bu topraklara erişim mümkün olsaydı, topraklar 3 milyar dolardan fazla gelir getiren ve en az 200 bin kişiye istihdam sağlayan ekonomik bir kaynak olabilirdi." dedi.

Selimiyye, sözlerini, "Bu demektir ki, bu topraklarda yatırım imkanı bize verilmiş olsaydı, dış yardımların hiçbirine ihtiyaç duyulmazdı." ifadeleriyle sonlandırdı.