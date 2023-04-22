Filistin, Sudan'daki vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor

Filistin, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Filistin, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için hazırlıklara başladığını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Filistin'in Sudan'daki vatandaşlarını tahliye için hazırlıklara başladığı, bu amaçla İstihbarat ve İçişleri Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon halinde Hartum'da kriz masası oluşturulduğu kaydedildi.

Tahliye işlemleriyle ilgili ayrıca Sudan, Mısır ve Ürdün'le de işbirliği yapıldığı aktarılırken, tahliye edilecek kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.