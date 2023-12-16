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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Kemal Advan Hastanesindeki saldırıları için uluslararası soruşturma çağrısı yaptı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, basında ve sosyal medyada yer alan İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesinin avlusunda yaralı ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırların üzerinden iş makineleriyle geçtiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Keyle, "Vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından gelen bilgiler ve tanıklıklar, İsrail güçlerinin, Filistinlileri diri diri hastane avlusuna gömdüğünü gösteriyor" ifadesini kullandı.

Dünyanın bu olayla ilgili olarak ciddi bir şekilde harekete geçmesi ve Gazze'de işlenen suçlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Keyle, Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananlarla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Keyle, İsrail ordusunun, hastanenin güney bölümünü yıktığını, yaralı ve hastaları soğuk havaya rağmen hastane dışına çıkardığını, sağlık çalışanlarına da saldırdığını kaydetti.

Hastanede hala kuvözlerde 12 bebeğin olduğunu belirten Keyle, İsrail güçlerinin bebeklerin tahliyesine izin vermediğini aktardı.

Öte yandan Hamas konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Advan Hastanesinde "işlenen korkunç suçtan" sadece İsrail değil, ABD yönetimin de sorumlu olduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sivilleri koruyamadığı ve onları bu "faşist varlık" (İsrail) karşısında savunmasız bıraktığı ifade edildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu yer almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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