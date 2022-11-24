Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşle Yaralanan İki Filistinli Öldü

RAMALLAH, 24 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı bir basın açıklaması yaparak Filistin'in kuzeyindeki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan iki Filistinlinin Çarşamba günü yaşamını yitirdiğini söyledi.

RAMALLAH, 24 Kasım (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı bir basın açıklaması yaparak Filistin'in kuzeyindeki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan iki Filistinlinin Çarşamba günü yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bunlardan 30 yaşındaki Mohammad Herzallah, Temmuz ayında İsrail ordusunun Nablus'a yönelik bir saldırısında yaralandıktan dört ay sonra öldü.

Açıklamada Herzallah'ın başından ve göğsünden aldığı ağır yaralar nedeniyle yatmakta olduğu Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki hastanede öldüğü belirtildi. Hastanede birçok ameliyat geçiren Herzallah kurtarılamadı.

Diğer kurban olan 16 yaşındaki Mohammad Abu Keshek ise Salı gecesi Nablus kenti yakınlarındaki Hz. Yusuf Türbesi civarında İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda aldığı kritik yaralar yüzünden öldü.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarına göre Keshkek'in yaralandığı çatışma, İsrail askerlerinin muhafazasında bir grup İsrailli sığınmacının Nablus'taki mezara dua etmek için gelmesi sırasında çıktı.

İsrail ordusu Mart ayından bu yana başta Cenin ve Nablus bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Filistin kasaba ve kentlerine günlük baskınlar düzenliyor.

Filistin kaynaklarının verdiği rakamlara göre, Ocak başından bu yana 200'den fazla Filistinli bu baskınlarda yaşamını kaybederken, Filistinlilerin İsrail ve Batı Şeria'da düzenlediği bir dizi saldırıda ise 30 İsrailli yaşamını yitirdi.