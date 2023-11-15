Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan...
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Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle: "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir"
Kaynak: AA / Güncel