Filistin Sağlık Bakanı: İsrail saldırıları sonucunda 300 sağlık çalışanı öldü

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 300 sağlık çalışanının öldüğünü ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sektörünün zor durumda olduğunu belirtti. Keyle ayrıca, saldırılar sonucunda 108 ambulansın hedef alındığını ve birçok hastanenin kısmi olarak hizmet verdiğini ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 300 sağlık çalışanının öldüğü, çeşitli hastanelerin yanı sıra 108 ambulansın hedef alındığı Gazze Şeridi'nde, sağlık sektörünün çok zor durumda olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre Keyle, söz konusu açıklamayı, Ramallah'ta, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede Keyle, İsrail ordusunun yaklaşık 108 ambulansı bombaladığını, 36 hastaneden 11'inin de saldırılar nedeniyle kısmi olarak hizmet verdiğini kaydetti.

Keyle, saldırılarda 50'si doktor, 80'i hemşire olmak üzere 300 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ve Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 38 doktorun da hala kötü şartlarda alıkonulduğunu dile getirdi.

Gazze'deki halk sağlığının komşu ülkeleri de tehdit ettiğini belirten Keyle, barınma merkezlerindeki nüfus yoğunluğu, yeterli miktarda gıda ve su ile temizliğin olmaması nedeniyle cilt hastalıklarının yanı sıra hepatit, solunum yolu enfeksiyonları ve kanlı ishal gibi hastalıkların sınır ötesine geçebileceği uyarısı yaptı.

Keyle, görüşmede ayrıca, geçen ay Mısır'ın El-Ariş kentindeki hastanelerde ziyaret ettiği Filistinli yaralılarda ağır vakalar olduğunu, içlerinde elleri ve ayakları kesilmiş çocuklar bulunduğunu ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Kızılhaç'tan, Gazze'den yaralı ve hastaların sevki, doktorlar ile gıda ve tıbbi malzemelerin girişi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.