Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını belgeleyen kitabı inceledi

Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 77. toplantısına katılmak üzere Cenevre'de bulunan Ramadan'a, AA Cenevre muhabiri Muhammet İkbal Arslan tarafından "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

"Kanıt"ı inceleyen Ramadan, AA Genel Müdürlüğü adına kendisine hediye edilen kitap için teşekkürlerini iletti.

Ramadan, "Anadolu Ajansı tarafından verilen haberleri ve delilleri çok yakından takip ediyoruz. Bu kitabın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kanıt kitabı için özellikle seçilmiş fotoğraflar, Filistinlilerin yaşadığı sorunun ve İsrail ordusunun yaptığı katliamın boyutunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

?????Kitapta olayların yaşandığı tarih ve yerle birlikte fotoğraflara yer verildiğini kaydeden Ramadan, "Bunların hepsi gerçek ve bu sadece çok küçük bir bölümü. Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA'nın bir sonraki kanıta dayalı kitabının "Filistin devletinin yeniden nasıl inşa edileceğine dair olmasını" umduklarını dile getiren Ramadan, "Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz. Söz veriyorum, bunu eskisinden daha iyi yapacağız." dedi.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, birçok ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Bu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

"Kanıt"ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.