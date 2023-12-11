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İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinliyi öldürdü

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İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ile Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 25 Filistinli öldürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini bombaladı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle en az 15 Filistinli öldürüldü, onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'in bombardımanı sonrasında çok sayıda ölü ve yaralının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'taki el-Beye Caddesindeki bir evi bombalaması sonucu 10 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'daki en-Nezle kasabasında da 2 kişiyi hedef alarak öldürdüğü bildirildi.

Ayrıca, kurtarma ekipleri ve bölge sakinlerinin İsrail güçlerinin dün gece Nezle'de hedef aldığı "Hala" ailesine ait evin enkazından 23 cenaze çıkardığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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