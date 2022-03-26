Filistin: Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi tansiyonu yükseltir

Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimcilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye devam etmesinin işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu yükselteceği uyarısında bulundu ve bundan İsrail'in sorumlu olacağını belirtti.

Tel Aviv yönetiminin, Yahudilere Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesinin ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, genel olarak Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlardan özelde de Ramazan ayında bunun sürdürülmesi sonucu yaşanacaklardan ve işgal altındaki topraklarda tansiyonun yükselmesinden İsrail'in sorumlu olacağı ifade edildi.

Açıklamada, kararın, baskınlara meşruiyet kazandırma amacı taşıyan bir girişim olduğu aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Yahudilere, Ramazan'da da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni verdiği duyurulmuştu.

Haberde, Başbakan Naftali Bennett'in başkanlığında bu hafta içinde düzenlenecek bir toplantıda meselenin bir kez daha ele alınacağı ve nihai kararın verileceği ifade edilmişti.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Filistin Vakıflar Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021'de Mescid-i Aksa'ya 34 bin 562 yerleşimci baskın düzenledi.