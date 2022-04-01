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Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

AA - Al Qastal - Güncel
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Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Ramazan ayının yarın (Cumartesi) başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı hilalinin görüldüğü, cumartesi gününün ülkede Ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı ile BAE Soruşturma Komitesi tarafından yapılan iki ayrı resmi açıklamaya göre de hilalin görüldüğü ve Ramazan ayının Cumartesi günü (yarın) başlayacağı duyuruldu.

Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed el-Hüseyin de yaptığı açıklamada hilalin görüldüğünü ve Ramazan ayının yarın idrak edileceğini kaydetti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre ise, hilalin görülmemesi nedeniyle ülkede Ramazan ayına pazar günü girileceği belirtildi.

Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

Filistin, Ramazan ayına yarın giriyor

AA / Al Qastal - Güncel

Suudi Arabistan, Filistin, Ramazan, Katar, Güncel, Haberler

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