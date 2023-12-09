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Filistin Platformu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Kadıköy'de protesto etti

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Filistin Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Kadıköy'de protesto etti. Süreyya Operası önünde, ellerindeki Filistin bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, 'İsrail sömürgeci bir terör devletidir, Filistin halkı kazanacak' yazılı pankart açarak İsrail aleyhine slogan attı. Grup adına açıklama yapan Hidayet Tuksal, Gazze'nin benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu söyledi.

Filistin Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Kadıköy'de protesto etti.

Süreyya Operası önünde, ellerindeki Filistin bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, "İsrail sömürgeci bir terör devletidir, Filistin halkı kazanacak" yazılı pankart açarak İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Hidayet Tuksal, Gazze'nin benzeri görülmemiş bir saldırı altında olduğunu söyledi.

Tuksal, Filistin halkının haftalardır bombalanıp katledildiğini belirterek, "Her 1 saatte 10 çocuk İsrail ateşiyle öldürülüyor. Yaşanan, Gazze'nin insansızlaştırılması girişimidir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm insanlığın gözü önünde yepyeni bir soykırım gerçekleşiyor. 7 Ekim'den itibaren öldürülen Filistinli sayısı 15 bini aştı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, Gazze'de öldürülenlerin 6 bini, yani yüzde 40'ı çocuk, yüzde 22'si kadın ve yüzde 4'ü yaşlılar. Öldürülenlerin yüzde 60-70'ini çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturuyor." diye konuştu.

İsrail'in, savaşın hiçbir kuralını da tanımadığını kaydeden Tuksal, "7-27 Kasım arasında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı çalışanlarından 104 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler sığınakları da İsrail saldırılarının hedefi oldu, 19 kişi öldü, 310 çalışan yaralandı." ifadelerini kullandı.

Tuksal, Gazze'nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirterek, insanların büyük çoğunluğunun hastanelerde, Birleşmiş Milletler binalarında, okul ve camilerde yaşamaya çalıştığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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