Filistin Para Otoritesi'nden Gazze'de Bankacılık Hizmetleri Açıklaması

Filistin Para Otoritesi, Gazze Şeridi'nde bazı şubelerin yarından itibaren aşamalı olarak bankacılık ve mali hizmetlerini verebileceğini bildirdi.

Filistin Merkez Bankası olarak görev yapan Filistin Para Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren banka şubelerinin teknik ve operasyonel hazırlıkları oranında aşamalı olarak hizmet vermeye başlayabileceği ifade edildi.

İlk etapta birkaç tane şubenin hazırlıkları oranında hizmete başlayacağı vurgulanan açıklamada, daha sonra da diğer şubelerin planlamalar doğrultusunda hizmet verebileceği aktarıldı.

Filistin Para Otoritesi, birkaç gün önce Gazze Şeridi'ndeki banka şubelerinin en kısa sürede hizmet vermesi için çalışmalar başlattığını açıklamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.