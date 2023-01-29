Filistin: Onlarca Kişinin Öldüğü Şiddet Olaylarının Tırmanmasından Tamamen İsrail Sorumlu

RAMALLAH, 29 Ocak (Xinhua) -- Filistin, Cumartesi günü, Batı Şeria ve Kudüs'te bu ay onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve halen süren "ciddi" gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu.

RAMALLAH, 29 Ocak (Xinhua) -- Filistin, Cumartesi günü, Batı Şeria ve Kudüs'te bu ay onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve halen süren "ciddi" gerilimden İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği toplantının ardından Filistin liderliği tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Cinayet, yerleşimleri sürdürme, toprak ilhakı ve evleri yıkma suçları nedeniyle durumun ulaştığı tehlikeli tırmanıştan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" denildi.

Açılamada, "Bu politikalar, İsrailli işgalci hükümetin imzalanan barış anlaşmalarını uygulama taahhüdünden kaçınmasının ve uluslararası kararları ihlal etmesinin bir sonucudur" ifadeleri yer aldı.

Filistin liderliği durumun daha fazla kötüleşmesinin tüm bölgede güvenlik ve istikrarı tehdit edebileceği konusunda uyardı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampına baskın düzenleyip 9 Filistinliyi öldürmesi ve 16 kişiyi yaralamasından bir gün sonra, Cuma günü Doğu Kudüs'teki bir Yahudi yerleşim yerindeki bir sinagogun yakınında insanlara ateş açan silahlı bir kişi en az 7 kişiyi öldürürken 3 kişiyi de yaraladı.

Bu yıl şimdiye kadar en az 30 Filistinli ve 8 İsrailli öldürüldü. Birleşmiş Milletler'e göre 2022'de iki taraf arasındaki çatışmalarda 150'den fazla Filistinli ve 20'den fazla İsrailli öldürülürken, bu son yılların en yüksek can kaybı oldu.

Başta Hamas ve İslami Cihad olmak üzere Filistinli gruplar, şiddetin tırmanışına yanıt vereceklerini duyurdu. Filistin Yönetimi Perşembe günü İsrail ile on yıllardır süren güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini duyurmuştu.