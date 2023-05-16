Filistin: Netanyahu halkımıza karşı suç işlediğini açıkça kabul ediyor

Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin halkına karşı kanlı bir şekilde suç işlediğini açıkça kabul ettiğini" açıkladı.

Filistin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin halkına karşı kanlı bir şekilde suç işlediğini açıkça kabul ettiğini" açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun bayrak yürüyüşüne ilişkin açıklamaları ve yürüyüşün işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı mahallelerde gerçekleştirileceğine dair sözleri" değerlendirildi.

Netanyahu'nun sözlerinin Filistinlilerin öldürülmesine bir ruhsat olarak değerlendirildiği açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ifadeleri şiddetli bir şekilde kınandı.

Başbakan Netanyahu'nun söylemlerinin, Filistin topraklarını bir eğitim ve atış alanı olarak gördüğünün net bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, Filistinlileri öldürmenin Netanyahu için kolay hedefler arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu açıklamalar, talimatlar veren, Filistinlilerin öldürülmesini kolaylaştıran ve suç işleyenlere siyasi ve yasal koruma sağlayan Netanyahu'nun, Filistinlilere karşı işlenen tüm kanlı suçlarda parmağı olduğunun uluslararası toplum nezdinde açık itirafıdır."

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, İsrail hükümetinin "Filistinlilere karşı kasıtlı olarak gerginliği sistematik bir şekilde tırmandırdığı" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplum ile iki devletli çözüm ilkesine sıcak baktığını iddia eden ülkelerin, İsrail'in suikast politikaları ve radikal yerleşimcilerin provokatif yürüyüşleri karşısında sessiz kalması da eleştirildi.

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde Likud Partisi üyelerine dün yaptığı açıklamada, "'Bayrak Yürüyüşü' planlandığı gibi her zamanki rotasında devam edecek." demişti.

İsrail Kanalı 13'e göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de dahil olduğu dört İsrailli bakanın bayrak yürüyüşüne katılması planlanıyor.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki yürüyüş sırasında 2000 güvenlik personelinin görev yapacağını açıklamıştı.

Binyamin Netanyahu 14 Mayıs'ta hükümetin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'deki denklemi değiştirdiğini öne sürmüştü.

İslami Cihad yöneticilerinin tamamını öldürdüklerini ifade eden Netanyahu, "İsrail Gazze'deki denklemi değiştirdi. Gazze'de 17 İslami Cihad operasyon merkezini imha ettik. Füze depolarını bombaladık. Tanksavar füzeleri yok ettik." diye konuşmuştu.

İsrail'in İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak, 9 Mayıs'ta başlayan ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 kişi hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralanmıştı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Yahudi yerleşimciler 2021'de düzenledikleri provokatif yürüyüşte "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.