Filistin Mülteci Kamplarındaki Silah Toplama Süreci Ertelendi

Filistinli bir yetkili, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında bu ay içinde başlaması planlanan silah toplama sürecinin, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, ismi açıklanmayan Lübnan'daki Filistin İşlerinden Sorumlu Üst Komite Başkanı, bölgenin içinde bulunduğu mevcut koşullar nedeniyle kamplarda silah toplama işleminin ertelendiğini belirtti.

Lübnan makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan'ın egemenliği ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak yaşam mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.