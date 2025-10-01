Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret İddiasıyla 11 Sanık Hakim Karşısında

BAKIRKÖY'de Temmuz ayında düzenlenen Filistin Eylem Komitesi'nin düzenlediği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli slogan attıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İsmail Çelik adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bakırköy'de gerçekleşen Filistin Eylem Komitesi'nin organize ettiği miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli slogan atıldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bahse konu sloganları attıkları iddia edilen 12 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davanın görülmesine bugün Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık İsmail Ç., 10 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen duruşma sırasında, salon etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

REDDİ HAKİM TALEP EDİLDİ

Duruşmanın başlangıcında, mahkeme heyeti sanıklar tarafından yapılan reddi hakim talebini okudu. Talebin ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten mahkeme heyeti, bu karar verilene dek davada esasa dair beyanlara geçilemeyecğini vurguladı. Sanıkların tutukluluk ve adli kontrol durumlarını gözeterek bu hususlarda erteleme yapılamayacağını belirten heyet, hakkında tutukluluk ya da adli kontrol kararı olan sanıklar ve avukatlarının, sadece bu hususlarda savunma yapmaları ile sınırlı olarak duruşmayı devam ettirdi.

TEK TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savunması alınan tutuklu sanık İsmail Ç., tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da haklarındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Ç.'nin 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol ile tahliyesine karar verdi. Sanıklardan B.O. hakkında uygulanan ev hapsi kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Diğer sanıklar hakkında uygulanan imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağının uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Duruşma, üst mahkemenin reddi hakim talebini inceleyebilmesi amacıyla ertelendi.