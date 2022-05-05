Filistin: Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sükûnet çabalarına saygısızlıktır

Filistin hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını, bölgede sükünetin sürdürülmesi yönünde sarf edilen çabalara "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları yeniden başlatma yönündeki kararının "sükünet için yapılan çağrılara saygısızlık anlamına geldiği" ifade edildi.

Bennett'in söz konusu kararıyla Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihi yasal konumuna meydan okuduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın suçlarını yeniden tekrarlamak, hem uluslararası topluma hem de Arap ve İslam dünyasına karşı açıkça meydan okumadır. Bennett, Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskınları yeniden başlatarak dini ritüeller yapmasına izin veren kararla övünüyor. Bennett, bu kararıyla süküneti ramazan ayından sonra da sürdürme yönünde yapılan bütün çağrı ve çabalara meydan okuduğunu göz ardı ediyor."

Ramazanın sonunda durdurulan baskınlar bugün yeniden başladı

Tel Aviv yönetimi, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında ramazan ayında şiddet olaylarına yol açan Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını 22 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde durdurma kararı almıştı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesi üzerine ise İsrail güçlerinin himayesindeki baskınlar bu sabah yeniden başlamıştı.

İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.