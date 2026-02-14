Filistin Maliye Bakanı Selame: İsrail, Filistin Yönetimi'ni yok etmeyi amaçlıyor

Filistin Maliye Bakanı Estephan Selame, İsrail'in uyguladığı mali politikalarla Filistin Yönetimi'nin yok etmeyi hedeflediğini belirterek, 2026'nın son 32 yılın mali açıdan en zor yılı olabileceği uyarısında bulundu.

Filistin'in Sesi Radyosu'na konuşan Selame, "İsrail hükümeti, mali abluka yoluyla Filistin Yönetimi'ni yok etmeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Selame, "Tahminime göre, bu yıl Filistin Yönetimi'nin kuruluşundan bu yana mali açıdan en zor yıl olacak." dedi.

İsrail'in ekonomik baskısını, ulusal projeyi baltalamayı ve bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeyi amaçlayan "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendiren Selame, Tel Aviv yönetiminin 10 aydır Filistin'e ait vergi gelirlerini aktarmadığını belirtti.

Bunun, "Yönetimin vatandaşlara temel hizmetleri sağlama yeteneğini felç etmeyi amaçlayan" bir adım olduğunu kaydeden Selame, Filistin hükümetinin kamu borcunun 15,4 milyar doları aştığını ve bu rakamın "yerel ekonominin büyüklüğüne kıyasla çok yüksek" olduğunu ifade etti.

Filistin Yönetimi, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları çerçevesinde, 1994 yılında kurulmuştu.

Filistin Yönetimi, 2019'dan bu yana İsrail'in aldığı mali ve idari tedbirler nedeniyle ciddi bir finansal krizle karşı karşıya.

Filistin verilerine göre, 2015 yılı mali açıdan en zor dönem olarak kayda geçmiş; birikmiş bütçe açıkları ve ödenmemiş borçlar 4,26 milyar dolara ulaşmış durumda.