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Filistin "Lübnan'daki mültecilerin Ukrayna savaşı için askere alındığı" iddialarını yalanladı

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Filistin 'Lübnan'daki mültecilerin Ukrayna savaşı için askere alındığı' iddialarını yalanladı

Filistin hükümeti, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin Ukrayna'da Rus ordusu saflarında savaşmak üzere askere alındığı iddialarını yalanladı.

Filistin hükümeti, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin Ukrayna'da Rus ordusu saflarında savaşmak üzere askere alındığı iddialarını yalanladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " Lübnan'daki Filistinli mültecilerin Ukrayna'daki savaş için askere alındığı yönünde medyada haberler yer alıyor. Bu haberler asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistin halkının bir davası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dolayısıyla Filistinlilerin herhangi bir savaş veya çekişmede taraf olmadığı vurgulandı.

Bazı basın organlarında Lübnanlı birtakım kaynaklara dayandırılan haberlerde, "Rusya'nın Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarından paralı askerler bulmaya çalıştığı" iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde, Filistin'in Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarının da bu bağlamda Lübnan Hizbullahı ve Fetih Hareketi'ne yakın kişilerle koordineli olarak mültecilerle iletişim kurduğu öne sürülmüştü.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan genelinde 12 kampta yaklaşık 200 bin Filistinli mülteci yaşıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel

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