Filistin lideri Abbas işgalin sona ermesi için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sonlandırılması için ABD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgalinin sonlandırılması için ABD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrine gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abbas, "İki devletli çözümün baltalanması, imzalanan anlaşmaların ihlal edilmesi, işgalin sona erdirilerek yerleşim birimlerinin ortadan kaldırılması konusunda uluslararası bir çabanın olmaması, Filistin'in tanınmaması ve Birleşmiş Milletlere üye olmamasından İsrail sorumludur." dedi.

Filistin halkının meşru haklarının uluslararası hukuk nezdinde savunulması ve Filistin halkının korunması çabalarının engellendiğine dikkati çeken Abbas, "Bu siyaset, İsrail'in daha fazla suç işlemesini ve uluslararası hukuku ihlal etmesini teşvik etmektedir." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin "şiddete başvurulmaması" konusunda çaba gösterdiğini ve imzalanan anlaşmalara her zaman bağlı kaldığını vurgulayan Abbas, "İsrail işgalini sona erdirmek ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurmak için siyasi diyaloğun yeniden sağlanması konusunda ABD yönetimi ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.

Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsraillinin yaralanması bölgedeki şiddeti artırmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.