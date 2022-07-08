Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü - Haberler

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Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
Filistin lideri Abbas ile İsrail Savunma Bakanı, Ramallah'ta Biden'ın ziyaretini görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'in bölge ziyareti öncesi Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'in bölge ziyareti öncesi Ramallah'ta bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas ve Gantz, dün geç saatlerde Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığında görüştü.

Biden'in gelecek hafta gerçekleştireceği ziyaretin değerlendirildiği görüşmede, Abbas, "siyasi bir ufuk yaratmanın, imzalanan anlaşmalara saygı duymanın ve statükonun kötüleşmesine yol açan eylem ve uygulamaları durdurmanın önemini" vurguladı.

Abbas, Biden'in bölge ziyaretinden önce uygun ortamın yaratılması gerektiğini belirtti.

Görüşmede İsrailli Bakan'ın Kurban Bayramı münasebetiyle Abbas'ı ve Filistin halkını tebrik ettiği de kaydedildi.

Bu, geçen yıl ağustos ve aralıkta bir araya gelen Abbas ve Gantz arasındaki üçüncü görüşme oldu.

ABD Başkanı Biden'ın 13-15 Temmuz'da İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret etmesi, ardından Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

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