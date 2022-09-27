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Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u kutladı

Güncel Haberler

Filistin lideri Abbas, İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u kutladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tebrik etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde, Abbas'ın İbrani yılbaşı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u kutladığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede Herzog'un, "iki ulus arasındaki komşuluk ilişkilerini sürdürmenin ve geliştirmenin gereğine" işaret ettiği kaydedildi.

Herzog'un, "sükuneti sağlamak, şiddeti ve aşırılıkçı güçleri durdurmak için ortak faaliyetlerin önemini" vurguladığı ve iki liderin de "güvenlik alanında iş birliğinin artacağına dair ümitlerini paylaştığı" aktarıldı.

İsrail'de ve dünyanın dört bir yanında Yahudiler, Yahudi bayramlarının başlangıcı sayılan İbrani yeni yılına girişi (Roş Aşana Bayramı) kutluyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel

Filistin Herzog İsrail Güncel Haberler

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