Filistin, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyardı (1) - Haberler

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Filistin, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyardı (1)

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyarıda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nda, Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Maliki, görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

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