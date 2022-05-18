Filistin, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyardı (1) - Haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin artışı konusunda uyarıda bulundu. Filistin Dışişleri Bakanlığı'nda, Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Maliki, görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.