Üye Girişi
Haberler

Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanı verecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği liderlik nedeniyle devlet nişanı vereceğini açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanı Murillo'nun Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki ile görüştüğü belirtildi.

Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, Filistin Devleti, Filistin halkına karşı işlenen ağır savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini reddeden ve bu konuda büyük liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya devlet nişanı takdim edecek." ifadesine ver verildi.

Öte yandan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin göreve başlama törenine katılan Murillo ve el-Maliki'nin baş başa görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kolombiya Filistin Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title