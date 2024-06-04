Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanı takdim etti

Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'nun yanı sıra Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanını takdim eden Maliki, Filistin'in maruz kadığı haksızlıkları dünyaya duyuran Petro'ya teşekkür etti.

Filistin halkı ve Dışişleri Bakanı Maliki'ye teşekkür eden Petro, konuşmasında, "Yaşamım boyunca çok sayıda madalya ve devlet nişanı aldım fakat belki de hayatımın en değerli nişanı şu anda verildi diyebilirim. Çünkü dünya tarihinde, direniş tarihinde ve şimdi yaşadığımız dehşet ne anlama geliyor? Tanık olduklarımız herhangi bir vaka değil, bunlar korkunç ama umutla dolu olması gereken yeni bir dünyanın işaretleridir." ifadelerini kullandı.

X sosyal medya hesabından devlet nişanın paylaşan Petro, "Hayatımın en değerli hediyesi olarak gördüğüm bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki de konuşmasında, Filistin halkına yapılan hukuksuzlukları her fırsatta dile getiren ve İsrail'in Gazze saldırılarına "sert" tepki gösteren Petro'ya değindi.

"Cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım"

Dışişleri Bakanı Maliki, "Kahramanlarımız, şehitlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız, dullarımız, yetimlerimiz ve her şeyden önemlisi Filistin'in anavatanı adına size teşekkür etmek istiyorum. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkımız adına en saygın nişanı size takdim etmeye karar verdi. Tarih bize karanlığın en acı yüzlerinden birini yaşatıyor. Filistin'i savunan sesiniz, umudun ve yaşamın sesine dönüştü. Sizin de söylediğiniz gibi 'Filistin ölürse insanlık da ölür' ne Filistin ne de insanlığın ölmemesi için cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım." diye konuştu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.