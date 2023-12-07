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Filistin Kızılayı'ndan 80 kamyon yardım malzemesi teslim alındı

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Filistin Kızılayı, insani yardım malzemeleri ve gıda yüklü 80 kamyonun Refah sınır kapısından teslim alındığını duyurdu.

Filistin Kızılayı, insani yardım malzemeleri ve gıda yüklü 80 kamyonun Refah sınır kapısından teslim alındığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'ndan dün gece yapılan açıklamada, 'Filistin Kızılay ekipleri Refah sınır kapısından 80 yardım kamyonu geçirdi. Kamyonlarda gıda, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç bulunuyor' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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